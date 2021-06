“Diepenring moet aantrekkelijke verblijfsruimte worden”

nieuws

De Diepenring moet een aantrekkelijke verblijfsruimte worden, met een groene gordel van koelte, ontspanning en prettige reuring. Dat staat in een initiatiefvoorstel dat zeven partijen donderdag indienen.

“Transformeer de diepenring van rondweg tot groene verblijfsruimte”, dat willen de raadsfracties van GroenLinks, PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, 100% Groningen en Student & Stad. De gemeente moet niet langer individueel plannen over de ontwikkeling van verkeer, parkeren en groen, maar één visie over de Diepenring ontwikkelen, waarin deze aspecten worden meegenomen.

“Vroeger was de Diepenring het centrum van de Groningse economie, en inmiddels doet de Diepenring al bijna vijftig jaar dienst als rondweg,” zegt raadslid Jasper Been van GroenLinks. “Met dit voorstel zetten we de volgende stap: de diepenring moet een plek worden om te kunnen verblijven, te sporten of van het lekkere weer te genieten.”

De gemeente heeft de afgelopen jaren diverse projecten rond de diepenring gepresenteerd, zoals Dudok aan het Diep, verbetering van de waterkwaliteit en meer groen. De zeven genoemde partijen vrezen echter voor een postzegel-aanpak, en daarbij worden grote kansen gemist.