Detleff Mellies voert lijst 100% Groningen aan tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Foto: 100% Groningen

De leden van 100% Groningen hebben voor Detleff Mellies gekozen als lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dat maakte de fractie vrijdagmiddag bekend.

De verkiezing van Mellies vond donderdagavond plaats, tijdens een Algemene Ledenvergadering. Tot aan de verkiezingen zal Mellies vooral met de leden gaan werken aan het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

Met de verkiezing van Mellies als lijsttrekker trapt de partij ook de wervingscampagne af voor kandidaten voor de verkiezingen in 2022. Tot die tijd zal 100% Groningen vertegenwoordigd blijven in de gemeenteraad door Yaneth Menger en Hans Moerkerk.

‘Geen nieuwkomer in lokale politiek’

Mellies is geen nieuwkomer in de lokale politiek. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zette hij met zijn vader een campagne op touw voor Lokaal Betrokken in Stadskanaal, waarmee de fractie één zetel behaalde.

In Groningen belandde Mellies vrijwel direct weer in een intense gemeenteraadscampagne, dit keer voor de herindelingsverkiezingen in Groningen. “Bij 100% Groningen vond ik meteen een bevlogen club die niet bang was om nieuwe dingen te proberen. Ik mocht meteen meedenken en meewerken aan de politieke inhoud, waardoor ik alleen maar gemotiveerder werd om zelf ook in de arena te stappen”.

Mellies is inmiddels woordvoerder van de fractie op het gebied van Financiën en Duurzaamheid.