Deskundige: ‘Lelylijn en Nedersaksenlijn zijn onbetaalbaar; alternatief plan bespaart miljarden’

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

De 71-jarige Pieter Muijzert uit Oude Pekela heeft zijn jarenlange ervaring in de wegen-, spoor- en havenbouw gebundeld in een alternatief Deltaplan voor Noord-Nederland. Directe aanleiding voor zijn plannen zijn de plannen voor de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Beide onbetaalbaar, aldus Muijzert.

Muijzert komt daarom met een Plan B, waarin 36 projecten staan die voor een totaalbedrag van ongeveer 4 miljard euro gerealiseerd kunnen worden. Dat is ruim de helft minder dan de ruim 10 miljard euro die voor de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en de versnelling van het bestaande spoor tussen Groningen, Leeuwarden en Zwolle.

“Deze alternatieve voorstellen zijn eenvoudiger, sneller en goedkoper te realiseren”, aldus Muijzert. De 220.000 woningen, die de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen bouwen in ruil voor een Lelylijn, zijn volgens Muijzert nergens voor nodig. “ Mijn indruk is dat er geen breed draagvlak voor is om onze hoop te vestigen op uitwijkende Randstedelingen. Met dit plan geven we prioriteit aan het versterken van onze interne economische structuur.”

‘Deltaplan B. voor het Noorden’

Maar Muijzert is, na zijn jarenlange ervaring in de bouw van wegen, dijken, spoorlijnen en tunnels, wel een groot voorstander van de versnelling van het bestaande spoorlijn in Noord-Nederland. Voor 1,3 miljard euro moet het spoor tussen Groningen en Leeuwarden worden verdubbeld en moeten de spoorlijnen tussen Groningen en Zwolle en tussen Leeuwarden en Zwolle gereed gemaakt worden treinen die 200 kilometer per uur kunnen rijden. Tussen Groningen, Hoogkerk en de Zernike Campus moet 100 miljoen euro gaan zorgen voor een spoorlijn. Een spoorlijn via Hoogeveen en Dalen, die nog eens een miljard gaat kosten, zorgt voor een uur tijdswinst tussen Emmen en Groningen.

Als het aan Muijzert ligt, krijgt Groningen voor 200 miljoen euro een nieuwe, ruime westelijke ringweg rond de Stad Groningen. Ook wil Muijzert voor de doorstroming verbeteren tussen de Europaweg en het UMCG voor 20 miljoen en de op- en afritten verbeteren vanaf de Ring bij de Hereweg voor 5 miljoen.

Daarnaast kan 90 miljoen euro het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal geschikt maken voor schepen tot 3500 ton. 75 miljoen euro brengt een langere start- en landingsbaan bij Groningen Airport Eelde, evenals een aansluiting op het Noord-Willemskanaal (inclusief een vrachtloods met platform).