Der Aa-kerk gevuld met 125 houten kruizen

Houten kruizen die het project Requiem vormen. Foto: ingezonden

In de Der Aa-kerk staan tot en met zondag 25 juli 125 houten kruizen opgesteld. Het is een project van beeldhouwer Anjet van Linge uit Den Andel.

Het project draagt de naam Requiem en is ontstaan tijdens de eerste locdown vorig voorjaar. Tijdens die eerste lockdown hakte Van Linge elke dag een kruis uit hout. Het eerste kruis gaf ze een intentie mee: “een gebed in hout voor hen die alleen stierven.” Na het project wereldkundig te hebben gemaakt via Instagram stroomden daarop intenties binnen van anderen. ‘Voor de schoonmakers die de reinigen wat wij niet durven aanraken’, ‘Voor de kinderen die niet begrijpen waarom alles anders is’ of ‘Voor degenen die dachten dat dit hen niet zou overkomen’.

Requiem is deze zomer te bezoeken in het koor van de Der Aa-kerk. De deuren zijn geopend van woensdag tot en met zondag. De entree is gratis.