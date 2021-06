Deelnemers en locaties Noorderlicht 2021 bekend gemaakt

nieuws

Foto: Iris Duvekot voor ARK

Noorderlicht heeft dinsdagochtend de deelnemers en locaties voor het Internationaal Fotofestival 2021 bekend gemaakt. Vanaf 7 augustus worden, op vijftien locaties in Groningen en Friesland, exposities getoond rond het thema ‘The Makeable Mind’.

Dit jaar verkent Noorderlicht de relatie tussen visuele cultuur en de werkelijkheid. “De exposities laten zien hoe ons denken wordt gestuurd door een op hol geslagen beeldcultuur, technische ongekende mogelijkheden en razendsnelle internetverbinding”, zo stelt de organisatie.

Pièce de resistance van het festival is de multimedia-installatie ‘LAWKI-NOW, Life As We Know It’. Dit werk is speciaal voor het koor van de Der Aa-Kerk ontwikkeld door ARK. Noorderlicht omschrijft dit gigantische audiovisuele instrument als een ‘meeslepende, filmische ervaring die machine learning combineert met menselijk vakmanschap en interactie met bezoekers.’

Meer informatie over de deelnemende kunstenaars en de locaties van de tentoonstellingen en optredens, is te vinden op de website van Noorderlicht.