‘Deel kabinet wil versoepelingen coronamaatregelen vervroegen naar 25 juni’

Foto: ingezonden / OOG Tv

Een deel van het kabinet overweegt om de volgende versoepelingen van de coronamaatregelen te vervroegen. Dat melden bronnen in Den Haag aan De Telegraaf.

Van een concreet voornemen om de versoepelingen te versnellen is nog geen sprake. Woensdag kwam een deel van het demissionaire kabinet bijeen. Naar verluidt is men het onderling nog niet helemaal eens. De volgende stap in het openingsplan wordt volgens de huidige planning op 30 juni gezet. Vanaf dan komt er meer ruimte voor evenementen, kunnen cafés en restaurants langer open blijven en wordt er meer mogelijk op het gebied van sport en cultuur. Ook mogen er vanaf dan acht mensen thuis worden ontvangen. Bronnen laten weten dat overwogen wordt om deze versoepelingen al op 25 juni in te laten gaan.

Tijdens de bijeenkomst is er ook gesproken over de basismaatregelen. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid liet afgelopen week weten dat maatregelen als het houden van anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht waarschijnlijk tot begin september blijven bestaan. Sommige ministers zouden echter gezegd hebben dat dit te lang duurt en dat wellicht tijdens de zomer al een deel van de regels geschrapt kan worden.

Komende zaterdag gaat een nieuw maatregelenpakket in. Restaurants en kroegen mogen vanaf dan weer tot 22.00 uur in de avond open en ook mogen theaters, musea en bioscopen weer beperkt bezoekers ontvangen.