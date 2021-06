De Stadswandeling: ”Hier heeft Aletta Jacobs op kamers gezeten”

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 24e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok het Harmoniegebouw en besteden zij aandacht aan Aletta Jacobs.

Het Harmoniegebouw is nu onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen. Maar dat was wel eens anders. In de 19e eeuw was hier Sociëteit de Harmonie in gevestigd. Dit was een exclusieve sociëteit voor rijke mannen. Pas in de 20e eeuw werd het Harmoniegebouw onderdeel van de universiteit.

Voor het Harmoniegebouw is een beeld van Aletta Jacobs neergezet. Aletta Jacobs was één van de eerste vrouwen die werd toegelaten op de universiteit. Zij kreeg toestemming van minister Thorbecke. Op 3 april 1878 werd Jacobs de eerste vrouwelijk arts van Nederland. Ze werd al snel bekend als boegbeeld van de eerste feministische golf onder andere vanwege haar strijd voor het vrouwenkiesrecht dat in 1919 werd ingevoerd.

Beno en Mirre staan ook stil bij het pand waar Aletta Jacobs op kamers heeft gezeten. Dit pand is te vinden aan de Turftorenstraat.

In deze aflevering van de Stadswandeling wordt er ook aandacht besteed aan de bekende concertzaal die rondom het Harmoniegebouw heeft gestaan. In de jaren 70 is deze zaal afgebroken. De concertzaal was uniek door de akoestiek.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling brengen Beno en Mirre de wijk De Hoogte een bezoek.