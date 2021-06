De Stadswandeling: ”De wijk is gebaseerd op een Middeleeuws kasteel’

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 25e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de wijk De Hoogte.

De Hoogte is kleine wijk in het noorden van Groningen. Het wijk is in het begin van twintigste eeuw gebouwd door de ‘Maatschappij tot Verbetering van Woningtoestanden” en ontworpen door de stadsarchitect Mulock Houwer. De inspiratie van Houwer was een Middeleeuws kasteel aangezien op de locatie van De Hoogte eeuwen geleden het kasteel ‘het Cortinghuis’ heeft gestaan. De Hoogte is herkenbaar aan bijvoorbeeld de twee grote ”kasteelpoorten”.

Naast de architectuur besteden Beno en Mirre ook nog aandacht aan de bijzondere straatnamen van de wijk. Door een fout van rijksarchivaris Feith hebben de straten verkeerde namen gekregen.

Ook wordt er in deze aflevering aandacht besteed aan het vroegere verval van de wijk en de voormalige Cortinghschool.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre de Hoge der A.