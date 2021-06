De Jonge: “Twaalf miljoen prikken gezet”

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

In Nederland zijn er inmiddels twaalf miljoen coronavaccinaties gezet. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Het vaccinatieprogramma begon in januari. Na een voorzichtig begin zijn er in de laatste weken flink wat meters gemaakt. “In twee maanden tijd zijn er acht miljoen prikken gezet”, laat De Jonge weten. “Deze week zijn er 1,5 miljoen prikken gezet, dat is ruim 250 prikken per minuut. Diepe buiging voor iedereen in de vaccinatie-operatie. Op naar de 13 miljoenste prik.”

Sinds zaterdag mogen mensen geboren in 1992 een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Mensen geboren in 2003 zijn voorlopig de laatste groep die een uitnodiging gaat krijgen. De verwachting is dat zij hun uitnodiging eind volgende week of in het begin van de daaropvolgende week gaan ontvangen.

