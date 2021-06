De Jonge: “Controles voor Testen met Toegang bij clubs kunnen beter”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De controles voor Testen met Toegang bij nachtclubs en uitgaansgelegenheden kunnen beter. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid.

De Jonge blik daarmee terug op afgelopen weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag mochten voor het eerst sinds 15 maanden nachtclubs en discotheken weer open. Bezoekers moesten daarbij echter wel in bezit zijn van een negatief testbewijs. Volgens De Jonge moeten de controles niet alleen gericht zijn op het scannen van de QR-code van een test, maar moet er ook goed gekeken worden of de persoon die de test laat zien deze ook zelf heeft gedaan.

Volgens de minister is het op heel veel plekken afgelopen weekend goed gegaan en was het voor velen een mooie start van de zomer. “Maar op sommige plekken ging het mis. Mensen die geen test hadden gedaan konden met een screenshot van een test van een ander toch naar binnen komen. Dat kan niet de bedoeling zijn”, laat De Jonge weten. Volgens de minister is het belangrijk dat bij de controles zowel naar de QR-code als naar het ID-bewijs gekeken wordt. Hij verwacht dat het komend weekend al een stuk beter zal gaan.