“Dat er opnieuw een ‘bangalijst’ circuleert is onacceptabel, het lijkt niet te veranderen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij studentenvereniging Vindicat is vrijdag één van de leden geschorst nadat deze een ‘bangalijst’ had opgesteld. Politieke partijen noemen het onacceptabel maar zijn blij met de reactie van het verenigingsbestuur.

Vindicat laat weten dat nadat men de lijst onder ogen kreeg het lid geschorst is en er melding is gemaakt bij de onderwijsinstellingen. Aan de vrouwelijke leden is hulp aangeboden vanuit de vereniging. “Ik vind het goed en positief dat er korte metten worden gemaakt met zulke leden”, laat fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks weten. “Het feit dat zulke lijsten gemaakt worden, of nog steeds gemaakt worden, is schandelijk. Er is ook echt werk aan de winkel. De reactie van het verenigingsbestuur is een stevig signaal, en dit vraagt ook om een stevig signaal in de richting van de leden. Wat mij betreft moet dit beleid van het bestuur dan ook voortgezet worden.”

SP: “Niet vrijblijvend maar stevig en structureel ingrijpen”

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP is eveneens kritisch. “Het is weer, of eigenlijk nog steeds. Het lijkt niet te veranderen. Wat mij betreft moet de vraag centraal staan hoe het komt dat zoiets iedere keer gebeurd en dat het verenigingsbestuur daar via andere mensen achter moet komen. Er moet echt hard gewerkt gaan worden om de interne cultuur te verbeteren. Dat doe je wat mij betreft door te straffen. De burgemeester, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool moeten ingrijpen. Niet vrijblijvend, maar stevig en structureel. Als dit ergens anders zou gebeuren, in welke vereniging dan ook, dan zou er hard gereageerd worden. Je kunt dit niet bedekken met de mantel der liefde.”

D66: “Weinig lerend vermogen”

“Ik heb de headlines vandaag voorbij zien komen”, zegt fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66. “Deze casus ken ik inhoudelijk niet, maar mijn eerste reactie zou zijn dat het een tijdje rustig is geweest rond Vindicat. En nu is het weer Vindicat. Er lijkt wat dat betreft weinig lerend vermogen aanwezig te zijn binnen deze vereniging. En zulke incidenten schaden het Groningse studentenleven. Als je wilt studeren in Groningen dan moet dat op een veilige en fijne plek kunnen. Zulke incidenten helpen hier niet bij.”

“De samenleving zou eens moeten zeggen, tot hier en niet verder”

Voor Dijk is het niet een incident. “Er gebeurt ieder jaar wel een aantal keer iets. Is het niet een bangalijst, dan is het wel een coronaparty in het pand op de Grote Markt, het afschieten van duiven bij een gelieerde roeivereniging of overlast in Vindicat-studentenhuizen in de Schildersbuurt. Er zit een patroon in waarbij leden schijt hebben aan de samenleving. Die samenleving zou eens moeten zeggen, tot hier en niet verder. Dat zou de burgemeester ook moeten doen. Dat hebben we ook gedaan bij motorclubs. Die hebben we, overigens volledig terecht, verboden. Iedereen moet gelijk behandeld worden.”

Hogere standaard

Naar aanleiding van eerdere incidenten raakte Vindicat haar accreditatie kwijt en mocht het niet meer deelnemen aan activiteiten. Afgelopen week kwam naar buiten dat overwogen wordt om Vindicat weer deel te laten nemen aan deze activiteiten. “Vindicat is indertijd haar bevoorrechte positie kwijtgeraakt door verschillende, ernstige, incidenten”, vertelt Wijnja. “Als je zo’n positie hebt dan hoort daar wat mij betreft ook een hogere standaard bij. Duidelijk nu is dat je echt nog werk hebt te verzetten. En je maakt het niet beter door één keer een goede actie uit te voeren. Er is meer nodig.” Volgens Dijk moet Vindicat er actief voor zorgen dat leden die slachtoffer zijn geworden, aangifte doen bij de politie.