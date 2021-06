Das bij De Punt, bevers in Oosterpolder

nieuws

Foto: Peter Trimming

Het dierenleven nabij de stad Groningen is onlangs uitgebreid met een das bij De Punt (filmpje onder) en bevers bij de Oosterpolder.



Waterbedrijf Groningen heeft een das in het waterwingebied bij De Punt op een wildcamera vastgelegd. “Best bijzonder, want een teken van hoge natuurwaarden en weinig verstoring”.

De das is gefilmd bij de ingang van de burcht. Om de dieren rust te gunnen, blijft de exacte locatie geheim. De beelden zijn onlangs gemaakt. “In tegenstelling tot het jaartal in beeld: dit zijn beelden van medio mei 2021”, luidt het bijschrift van het Waterbedrijf.

Ondertussen hebben twee bevers zich gevestigd in de Oosterpolder, die ligt ten oosten van de wijk Oosterhaar in Haren, meldt Haren de Krant deze maandag.