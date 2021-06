“Dansen, rennen, springen en alles binnen anderhalve meter”

De nachtclubs in Groningen zijn er helemaal klaar voor. Zaterdag om middernacht kunnen de deuren weer helemaal open.

De nachtclubs zijn sinds de eerste coronamaatregelen in maart vorig jaar steeds gesloten gebleven en volgens Limuel Mulder van Dorst in de Peperstraat staan de klanten daarom te popelen: “De gasten kijken er echt naar uit. We krijgen veel berichtjes van eindelijk weer en we gaan weer. We gaan er een mooi feestje van maken”.

Maar je komt er niet zo maar in. Het is wel noodzakelijk om een negatieve coronatest op te halen. Daar krijg je een QR code die je kunt koppelen aan de app op je telefoon en dan kun je pas naar binnen.

Maar dan is het ook feest: “Dan kun je dansen, rennen, springen, zonder anderhalve meter”, aldus Sibren Julius van Ocean 41 op de Grote Markt. “Je mag alles doen wat je wilt en zo vol als we willen”.