D66 wil excuses voor slavernij, ook uit Groningen

IJzeren voetring voor gevangenen Foto: Tropenmuseum

Samen met een aantal andere gemeenteraadsfracties gaat de fractie van D66 aanstaande woensdag een motie indienen, waarin het stadsbestuur wordt gevraagd om een toelichting van het Groningse slavernijverleden. Ook wil de fractie een ‘passende reactie’ op de rol die de rechtsvoorgangers daar, namens de Stad, in gehad hebben.

Aanstaande donderdag is het Ketikoti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribische deel van Nederland wordt gevierd. Volgens raadslid Jim Lo-A-Njoe is dat een goede aanleiding voor het college om de rol van Groningen in zowel de WIC, als de VOC, beter te laten onderzoeken: “En ja, ik vermoed dat dit op termijn kan betekenen dat het stadsbestuur na reflectie op de resultaten haar excuses over de rol van haar rechtsvoorgangers zal moeten uitspreken.”

“We hebben door onderzoek van de RuG en de Groninger Archieven al een aardig beeld van de rol van stadsbestuurders in de WIC, maar de rol van Groningen in andere overzeese gebieden waar b.v. de VOC actief was, kan beter worden onderzocht”, vervolgt Lo-A-Njoe. “Want in tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft ook Groningen een medebepalende rol in de slavenhandel gehad.”

Daarnaast vraagt D66 het college aan te sluiten bij de lobby van andere grote steden richting Den Haag ,om als staat excuses uit te spreken voor de rol van Nederland in de slavernij en slavenhandel. Lo-A-Njoe: “Het maken van excuses door de staat kan het bewustzijn en de dialoog over het slavernijverleden in Nederland verrijken en ons bij de vaak sterke emoties en gevoelens over

racisme en discriminatie als samenleving, helpen.”