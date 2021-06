D66 wil ‘Col du Groningen’ aanleggen op een afvalberg

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De Statenfractie van D66 wil dat ook in Groningen een afvalberg wordt omgetoverd tot een fietsberg. Dat heeft de fractie laten weten aan de Groningse afdeling van de Fietsersbond.

“Het is misschien wel de laatste plek in Nederland waar je een berg zou verwachten”, zo schrijft de Statenfractie. “Toch is dat wat wij als Provinciale Statenfractie van D66 van plan zijn te gaan voorstellen.”

De fractie denkt dat een ‘fietsberg’ in Groningen, net als In Drenthe, voor aantrekkingskracht gaat zorgen op wielrenners en wandelaars van binnen én buiten de provincie. “Ook in Groningen zouden voormalige afvalbergen hiervoor mogelijk in aanmerking kunnen komen en we willen daarom graag laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een ‘Col du Groningen’ te realiseren”, zo schrijft D66. “Er kan aansluiting worden gezocht bij bestaande fiets- en wandelroutes en bovendien kunnen er op en rondom de berg allerlei kleine en grote evenementen worden georganiseerd.”

D66 wil graag weten wat Groningse fietsers vinden van een alternatief voor de ‘Col du VAM’ en de ‘Muur van Emmen’. Opmerkingen of aanbevelingen mogen worden gestuurd naar de Statenfractie van D66.