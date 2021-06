Cultuurinstellingen krijgen geld vanwege coronamaatregelen

nieuws

Diverse Groninger cultuurinstellingen hebben geld gekregen van het Kickstart Cultuurfonds.

Dat is in het leven geroepen om professionele podiumkunsten, muziekpodia, theaters en musea veilig publiek te laten ontvangen in de coronacrisis. Daarnaast is er ook geld beschikbaar voor instellingen die veel minder geld ontvingen bij hun voorstellingen of tentoonstellingen.

Zo ging er 60 duizend euro naar Forum Groningen, omdat de inkomsten voor de tentoonstelling ‘The Art of Aardman’ achterbleven. Orgelstad Groningen kreeg ruim 50 duizend en De Steeg bijna 50 duizend euro om voorstellingen coronaproof te maken.

Bijna vijfhonderd instellingen in het hele land kregen dit jaar een bijdrage. Er zat ongeveer 20 miljoen euro in de pot. Het is niet meer mogelijk om nog geld aan te vragen.