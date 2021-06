Crowdfundingsactie om Luthers Bach Ensemble weer te laten klinken

nieuws

De opnames in de Hippolytuskerk van Middelstum. Foto: Luthers Bach Ensemble

Door de coronacrisis hebben orkesten, bands en ensembles sinds vorig jaar maart nauwelijks concerten kunnen geven. Het Luthers Bach Ensemble uit Stad is onlangs een crowdfundingsactie gestart om hun geluid weer te laten klinken.

“Het gaat ontzettend goed met de actie”, vertelt artistiek leider Tymen Jan Bronda van het Luthers Bach Ensemble. “We hebben inmiddels ruim zeventig procent van de beoogde 8.500 euro opgehaald. We hebben het laatste zetje nog even nodig.” Met het geld wil het Ensemble een cd/download uitbrengen en een concert-streaming en een live concert mogelijk maken waarmee het LBE weer letterlijk te horen is.

Orgel van Bernhardt Edskes

De opnames hebben vorig jaar zomer plaatsgevonden en aanvullende opnames vonden onlangs plaats. “De opnames zijn gemaakt in de Hippolytuskerk van Middelstum. We hebben voor deze locatie gekozen om enerzijds de oude Groninger Kerken te promoten en anderzijds omdat in het kerkgebouw het nieuwe barokke cintinuo-orgel van orgelbouwer Bernhardt Edskes staat.” In het kerkgebouw zijn stukken gespeeld van Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi en Georg Philipp Telemann. Zo is van Vivaldi bijvoorbeeld het Stabat Mater gespeeld en van Telemann het Concerto in D.

Positief

Mocht de crowdfundingsactie slagen dan zal de streaming en het concert in augustus plaatsvinden, de cd en download zijn eind september klaar. “Het project is bedoeld om onze muziek weer ten gehore te laten brengen. En het leuke is dat we ontzettend positieve reacties op ons initiatief krijgen. Mensen laten bijvoorbeeld weten dat ze het initatief ondersteunen omdat deze muziek moet blijven voortbestaan of ze schrijven dat het mooie muziek is die licht in het leven geeft. Dat is toch prachtig?

De crowdfundingsactie vind je op deze pagina.

Beluister hieronder een impressie van het Stabat Mater: