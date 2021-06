Crowdfundingsactie om Consistoriekamer in Lutherse Kerk op te knappen

nieuws

De Consistoriekamer in de Lutherse Kerk die opgeknapt moet worden. Foto: Lutherse Kerk

De Lutherse Kerk aan de Haddingestraat is een crowdfundingsactie gestart om de Consistoriekamer in het kerkgebouw op te knappen. De actie begint inmiddels flink op stoom te komen.

“De Consistoriekamer bevindt zich aan de voorkant van het gebouw”, vertelt Betty Knigge van de Lutherse Kerk. “Vroeger was de ruimte in gebruik als kerkenraadkamer. Tegenwoordig wordt het gebruikt als kleedkamer en kantoor. Aan deze ruimte is al lange tijd niets gebeurd. Onlangs hebben we dankzij het Kickstartfonds de ventilatie en de hygiëne in deze ruimte kunnen verbeteren door onder meer het oude rozet-klapraam te herstellen. Maar ook de inrichting en de faciliteiten hebben een opknapbeurt nodig.”

“Huurders van het pand zetten zich in”

Het streefbedrag is gesteld op 4.400 euro. “Inmiddels hebben we bijna 1.000 euro binnengehaald. Het gaat echt voorspoedig. Het heeft ons ook wel een beetje verrast.” Het gaat om een crowdfundingactie van Voor De Kunst. “Dit betekent dat als over 32 dagen het streefbedrag niet behaald is, mensen die gedoneerd hebben hun geldbedrag terugkrijgen. Uiteraard hopen wij dat we het streefbedrag gewoon gaan behalen. De verschillende huurders van ons pand zetten zich daar ook voor in. Zo hebben de leden van het Haydn Jeugd Strijkorkest, het HJSO, cd’s beschikbaar gesteld, wordt er een ukelele-les gegeven en zijn er vrijkaarten voor het Luthers Bach Ensemble.”

Cultuurlocatie

De ruimte die aangepakt gaat worden is ongeveer zestien vierkante meter groot. “Als je nu in deze ruimte zou komen dan zie je wat oude stoelen staan. We willen dit weer toonbaar maken zodat we de ruimte ook kunnen verhuren. En dat is belangrijk. De Lutherse Kerk is een belangrijke cultuurlocatie in de stad en we willen heel graag het centrale muziekpodium van het Noorden blijven.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie is te vinden op deze pagina.