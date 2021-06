Coronajaar zorgt voor een verlies van 1,2 miljoen euro bij Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: 112 Groningen

Het coronajaar 2020 heeft voor een verlies gezorgd van ruim 1,2 miljoen euro bij Groningen Airport Eelde. Dat blijkt uit het voorlopige jaarverslag over 2020 waar RTV Drenthe inzage in heeft gehad.

De luchthaven had een tekort van ruim 1,3 miljoen euro begroot. Het verlies kan echter nog verder oplopen naar ruim 1,6 miljoen euro. Dit komt omdat er onduidelijkheid is over de NOW-steun, tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, van ruim vier ton. Als deze bijdrage terugbetaald moet worden dan pakt het verlies groter uit. Later dit jaar komt daar duidelijkheid over, dan wordt ook de definitieve versie van het jaarverslag opgemaakt.

De coronaperiode drukte afgelopen jaar een zware stempel op het vliegveld. Tot halverwege maart was de situatie vrijwel normaal, daarna werden de gevolgen steeds zichtbaarder. De vliegmaatschappij Flybe ging failliet waardoor de lijnvlucht naar Londen verdween, AIS stopte met de vluchten van Eelde naar Kopenhagen. De coronamaatregelen en de reisbeperkingen zorgden er verder voor dat de sector met financiële steun in de lucht moest worden gehouden. De gevolgen van de pandemie zorgden ervoor dat er afgelopen jaar alleen de hoogst noodzakelijke investeringen werden gedaan in de luchthaven. Het besluit om de kazerne van de luchthavenbrandweer te renoveren of vernieuwen werd bijvoorbeeld uitgesteld.