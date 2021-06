Coöperatieve woonvereniging in Haren viert 70-jarig bestaan

nieuws

De Coöperatieve Woonvereniging De Middelhorst in Haren. Foto: Google Streetview

Al 70 jaar is de Coöperatieve Woonvereniging De Middelhorst een begrip. De locatie aan de Parkweg, vlakbij het Boeremapark, kenmerkt zich door de bijzondere huisjes en de koepel waarin activiteiten worden georganiseerd.

Eén van die activiteiten is een expositie over het verleden van de woonvereniging. Het is bewoonster Klaar Wakker die de expositie samen heeft gesteld.

“Dat komt door een vriendin van mij, zij is archivaris. Het was natuurlijk coronatijd, dus de archieven waren dicht, maar zij had voor die tijd een aantal stukken eruit gehaald bedoeld voor mijn verjaardag. Ik heb heel veel informatie van haar gekregen en daarover heb ik artikelen geschreven voor onze nieuwsbrief”, zei ze zaterdag in Haren Doet op OOG Radio.

Er is in ieder geval iets bijzonders van gemaakt. “Het is niet alleen in de koepel zelf. We hebben ook een keuken en wasmachineruimte ingericht, en alles is in de jaren 50-stijl. Het gebouw is natuurlijk ook uit de jaren 50, dus dat wordt daardoor, vind ik, nog mooier. Het is sowieso leuk om hier eens rond te lopen, al is er geen expositie.”

Woensdag was de expositie, met de naam ‘Wat ’n Boudel’ voor het eerst te bezoeken. Ook op 27 en 30 juni en 4 juli is de expositie in de koepel aan de Parkweg nog te bekijken. De zaal is die dagen open tussen 14:00 en 16:00 uur.

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: