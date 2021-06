Concertseizoen van start in Martinikerk: ‘Avondtmusyck in zomeravondserie’

nieuws

Foto: Johan Kamphuis

In de Martinikerk werd woensdagavond het eerste concert in de jaarlijkse zomeravondserie van de Stichting Avondtmusyck Martinikerk Groningen gehouden.

Volgens het aanwezige publiek was het eerste concert een groot succes. Het concert werd gegeven door Sietze de Vries. De Vries is internationaal werkzaam als concertorganist en kerkmusicus. Hij ontving zijn orgelopleiding van Wim van Beek en Jos van der Kooy. De Vries studeerde aan het conservatorium in Groningen en Den Haag en maakte naam door niet minder dan vijftien prijzen te winnen bij diverse orgelconcoursen. In 2002 wist hij het internationale improvisatieconcours in Haarlem te winnen.

Het volgende Avondtmusyck concert staat gepland voor aanstaande woensdag. Dan geeft Els Biesemans een concert. Aanvang is 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op deze website.