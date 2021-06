Concert Muziekhuis 050 in Noorderplantsoen

Muziekhuis 050 is een nieuwe muziekschool die is opgericht om meer individuele aandacht aan leerlingen te geven.

Muziekhuis 050 vind het belangrijk dat er meer mogelijkheden voor muziekeducatie komen voor amateur- en semi-professionele muziekbeoefening, met als basis goede individuele muzieklessen. Door bezuinigingen is de aandacht voor individuele les op de “klassieke” muziekschool verminderd.

Op het moment zijn er 23 docenten, ondersteund door een onafhankelijk bestuur en een aantal adviseurs, en de school is nog groeiende.

Om bekender te worden in Groningen was er afgelopen zaterdag een gratis concert van Muziekhuis 050 in het Noorderplantsoen.