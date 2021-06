Colds: “Ik heb een liefde voor de jaren 80 cultuur.”

oogochtendshow

Foto: Wouter Kroon

Groninger singer-songwriter Colds brengt muziek uit die duidelijk is geïnspireerd door de 80’s. Vandaag komt zijn nieuwe single uit, onder de titel “Don’t Change”.



De inspiratie komt voort uit zijn liefde voor de jaren 80 cultuur, die een duidelijk onderdeel is van zijn jeugd. Hij schrijft de nummers zelf en samen met zijn goede vriend neemt hij het op en wordt het geproduceerd. Dit nummer is bedoeld om iedereen die worstelt met het leven, bijvoorbeeld vanwege autisme of een moeilijke jeugd, een hart onder de riem te steken. Het benadrukt dat vaak schoonheid en kracht kan voortkomen door een wonder, aldus Richard Barock, zoals Colds eigenlijk heet.

Toekomstplannen

Richard vertelt dat deze single onderdeel wordt van een EP, die hij naar verwachting rond het einde van het jaar gaat uitbrengen. Daarvoor zullen nog een paar nummers worden uitgebracht, waaronder een zomernummer die binnenkort wordt verwacht.

Hij hoopt dan later dit jaar ook te kunnen optreden, al heeft hij nog niet helemaal helder hoe dat in zijn werk zal gaan. Ook hoopt hij in de toekomst een band te kunnen vormen, om op die manier zijn muziek nog beter naar buiten te kunnen brengen.

Colds, oftewel Richard Barock, was te gast in de OOG Ochtendshow . Hieronder is het interview te beluisteren, met aansluitend de nieuwe single.