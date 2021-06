Coalitie ziet weren benzinescooters van fietspaden wel zitten, oppositie twijfelt

nieuws

Foto: Andor Heij

Een meerderheid in de Groningse gemeenteraad lijkt voorstander te zijn om benzinescooters en snorfietsers te weren van fietspaden. Dat bleek woensdagavond.

De oppositiepartijen, behalve Partij voor de Dieren en Student en Stad, twijfelen echter. Ze vragen zich af of het verstandig is om 200.000 euro uit te trekken om een aantal fietsroutes te verbieden voor scooters en snorfietsers met een verbrandingsmotor. De twijfel wordt veroorzaakt omdat nieuwe benzinescooters vanaf 1 janauri 2025 niet meer verkocht mogen worden. Ook zetten de partijen vraagtekens bij de kosten van de maatregel.

Uitstoot

Het plan is om onder andere het Jaagpad, het Noorderplantsoen en delen van de binnenstad snorfietsvrij te maken. De verwachting is dat door deze beslissing de uitstoot van fijnstof in de stad omlaag gaat. Omdat het om gebieden gaat waar ook veel fietsers en voetgangers zijn denkt men dat door de maatregel ook het aantal ongelukken af gaat nemen.

Fijnstof

Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks laat tijdens de vergadering weten dat vanaf 2025 geen nieuwe benzinescooters meer verkocht mogen worden. Al reeds verkochte voertuigen mogen nog tot 2035 gebruikt worden. Leemhuis is bang dat als er nu niks gaat gebeuren dit betekent dat de situatie de komende vijftien jaar onveranderd blijft. D66 haalt daarbij het gezondheidsaspect aan. Volgens Tom Rustebiel adem je twintig keer minder fijnstof in wanneer het fietspad niet meer gedeeld wordt met snorfietsen en benzinescooters.