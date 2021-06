CNV Vakmensen wil tempo bij doorstart D-reizen

nieuws

De vestiging van D-Reizen aan de Oude Ebbingestraat - Foto: Google Maps - Streetview

Er moet veel meer vaart worden gemaakt met een doorstart voor het failliete D-reizen. Dat vindt de vakbond CNV Vakmensen. De werknemers wachten al maanden op nieuws over een doorstart.

“Het gaat allemaal veel te langzaam en schimmig,” vindt onderhandelaar Sijtze Bruins van CNV Vakmensen. “We zitten inmiddels bijna twee maanden na het faillissement. De tijd dringt. Mensen zijn nu volop vakanties aan het boeken, maar intussen is er nog geen winkel open en dreigt D-reizen de boot te missen.”

Reisorganisatie D-reizen ging op 6 april failliet. D-reizen telt 285 reisbureaus en in totaal 1.150 werknemers. De gemeente Groningen telt drie vestingen van D-reizen. In de Oude Ebbingestraat, in Winkelcentrum Paddepoel en aan de Rijksstraatweg in Haren.

“Er is sinds die tijd vooral veel gedoe geweest,” zegt De Bruine, “Het wordt hoog tijd dat er ook eens aan al die werknemers wordt gedacht.” De winkels zitten nog altijd op slot en de werknemers zitten thuis. Velen van hen wachten op nieuws over de doorstart. Volgens CNV Vakmensen krijgt de vakbond nauwelijks contact met de curatoren.