ClimateClassic finisht in Groningen: “Succesvolle dag met 700 deelnemers”

nieuws

De ClimateClassic is maandagavond gefinisht in Groningen. Rond 22.00 uur fietsten gedeputeerden Nienke Homan (GroenLinks) en Fleur Gräper (D66) over de finishstreep.

De ClimateClassic is een initiatief van stichting Cycling4Climate. Het is een fietstocht van 375 kilometer die maandagochtend om 05.30 uur startte in Breda. Via Den Bosch, Utrecht, Hilversum, Harderwijk en Zwolle werd er naar Groningen gepeddeld. “De laatste deelnemers zijn zojuist over de finish gekomen”, laat een woordvoerder van Cycling4Climate weten. “Het was een hele succesvolle dag. Wel was het onderweg flink warm maar er was gelukkig genoeg drinken aanwezig. De EHBO moest een aantal keren in actie komen, maar gelukkig ging het niet om ernstige kwetsuren.”

Estafette

De fietstocht richt zich op de klimaatverandering. Als de klimaatverandering namelijk doorzet dan liggen steden als Breda, Utrecht en Groningen aan het eind van deze eeuw aan zee. Met de fietstocht wordt daar de aandacht op gevestigd. De zevenhonderd deelnemers hebben maandag in estafettevorm deelgenomen. Zo werden de eerste kilometers van de tocht gefietst door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) en gedeputeerde Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant).

Publiciteit

In Paterswolde namen gedeputeerden Homan en Gräper het stokje over voor de laatste kilometers. De stichting laat ondertussen weten blij te zijn met alle aandacht. “We hebben flink wat publiciteit gehad, en daar zijn we heel blij mee.” Vorig jaar werd de eerste editie gehouden, toen nog met vijftig deelnemers. De verwachting is dat volgend jaar er opnieuw een fietstocht wordt gehouden.

Het ontvangstcomité Groningen staat klaar om het stokje @ClimateClassic over te nemen! pic.twitter.com/LjL3mEzgAL — Fleur Gräper – van Koolwijk (@Fleurgraeper) June 14, 2021