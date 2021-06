ChristenUnie wil oplossing voor overlast Noorderplantsoen en Stadsstrand

nieuws

Foto: ChristenUnie

De fractie van de ChristenUnie in de Groningse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur maatregelen gaat nemen om de overlast in het Noorderplantsoen en op het Stadsstrand te verminderen. De fractie heeft vragen gesteld.

“Onze stad kent veel mooie plekken waar we heen kunnen om te ontspannen en te recreëren”, vertelt raadslid Peter Rebergen van de partij. “Het Noorderplantsoen en het Stadsstrand zijn twee van deze plekken. Helaas zien we dat op deze drukbezochte locaties in de stad de laatste tijd veel overlast wordt veroorzaakt. Zo hebben buurtbewoners veel last van geluidsoverlast, doen mensen bij gebrek aan een openbaar toilet hun behoeften in de omgeving en zien de locaties er na een drukke dag uit als een vuilnisbelt.”

Volgens Rebergen plaatst de situatie de fractie voor een dilemma. Hoe meer drukbezochte locaties worden gefaciliteerd met bijvoorbeeld extra toiletten, hoe meer mensen deze plekken zullen gaan opzoeken. “Wij willen juist dat de drukte wat meer verspreid wordt, bijvoorbeeld naar de kleinere parken.” De overlast is echter zodanig, dat er volgens de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie oplossingen moeten komen om de overlast door afval, geluid en wildplassen te verminderen. De vragen zullen woensdag tijdens de Politieke Woensdag behandeld worden.