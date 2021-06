CDA Groningen houdt maandagavond extra beraad: ‘Wij willen niet weg’

nieuws

Net als veel andere afdelingen houdt ook de Groninger CDA-afdeling een extra bijeenkomst over de toekomst van de partij. De Groninger afdeling houdt dit beraad maandagavond. Dat liet het Groningse CDA-Statenlid Robert de Wit maandagmiddag weten aan de NOS.

De Groninger CDA-fractie laat weten niet weg te willen uit het CDA, maar wel wil kijken hoe de fractie in Groningen verder moet, nu de partij in zwaar vaarwater is beland.

Donderdagavond lekte een stuk uit van Pieter Omtzigt aan de CDA-evaluatiecommissie. Daarin maakte Omtzigt zijn partij verwijten over partijdigheid bij de verkiezingen voor het lijsttrekkerschap en vertelt Omtzigt dat uitgescholden werd, zich niet gewaardeerd en onveilig voelde en dat partijgenoten die hem openlijk steunden, vervelende reacties kregen of intern werden genegeerd. Na het uitlekken van de stukken, trok Omtzigt zaterdag zijn conclusies en verliet de partij.

Ook andere CDA-afdelingen houden vandaag en de komende dagen extra bijeenkomsten over toekomst van de partij na het vertrek van Omtzigt. Veel afdelingen willen bij de partij blijven. Enkele eisen een radicale koerswijziging en vragen daarom om een vervroegd partijcongres. De CDA-vereniging Midvoor bereidt een lijmpoging voor tussen het CDA en Omtzigt.