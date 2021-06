Camper gaat in vlammen op aan Helperkerkstraat; brandstichting niet uitgesloten

Aan de Helperkerkstraat in Groningen is, in de nacht van zondag op maandag, een camper in vlammen opgegaan.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek al dat er geen redden meer aan was voor de camper. De brandweer heeft de vlammen gedoofd, maar de camper kan als verloren worden beschouwd. Twee andere auto’s, die rond de camper geparkeerd stonden, raakten ook beschadigd door de brand.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand in het voertuig, wat geparkeerd stond op een binnenplaats. Volgens 112 Groningen wordt brandstichting in het voertuig niet uitgesloten.