Burgemeesters Veiligheidsberaad gaan in waakstand: “Pandemie is nog niet klaar”

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

De burgemeesters die zitting hebben in het Veiligheidsberaad gaan in de ‘waakstand’. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

De komende periode zullen de burgemeesters, die de functie van voorzitter van de veiligheidsregio vervullen, elkaar actief op de hoogte houden. Mochten er redenen zijn om maatregelen te nemen, dan willen zij snel in kunnen grijpen. “Wij willen niet hetzelfde als vorig jaar toen wij na de zomerperiode in allerijl weer moesten opschalen”, laat voorzitter Hubert Bruls weten.

“Pandemie is nog niet klaar”

Bruls waarschuwt dat het coronavirus opnieuw snel om zich heen kan slaan. Een lokale brandhaard kan zich in korte tijd verspreiden over heel het land. “Dat moment moet je voor zijn”, meldt Bruls die geen enkele aanleiding ziet om achterover te gaan leunen. “Een waakstand is echt nodig.” Bij het Veiligheidsberaad bestaan zorgen over de onvoorspelbaarheid van het virus. “Wij weten nog niet honderd procent zeker hoe de vaccins werken, hoe lang ze beschermen en of ze ook verspreiding voorkomen. Daarom blijven de quarantainebepalingen heel essentieel. De pandemie is nog niet klaar.”

Grote evenementen

Bruls liet verder weten dat mensen er rekening mee moeten houden dat grote evenementen dit jaar niet door kunnen gaan. “Het festivalseizoen zal veel beperkter zijn. Als er veel inzet van hulpdiensten wordt gevraagd, zullen de burgemeesters dit keer niet snel een vergunning afgeven. De burgemeesters vinden dat politiemensen, ambulancepersoneel en andere hulpverleners na alle maanden van extra inzet eindelijk recht hebben op rust.”