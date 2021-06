“Brede aanpak tegen straatintimidatie in Groningen”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De raadsfracties van GroenLinks en 100% Groningen willen een brede aanpak van intimidatie op straat. Volgens de partijen is dit nog altijd een groot probleem.

Uit een enquête bleek eerder deze maand dat 86 procent van de vrouwen die de vragenlijst hadden ingevuld, te maken heeft gehad met straatintimidatie en dat zij bepaalde parken en uitgaansgebieden in de stad of groepen jongens vermijden. Raadslid Yaneth Menger (100% Groningen) zegt: “Wat straatintimidatie met je doet kan een grote impact op je hebben waar je lange tijd last van kan houden. Dit past niet bij het karakter van Groningen.”

Hoewel er diverse initiatieven zijn om intimidatie tegen te gaan, willen de beide fracties van de gemeente weten wat voor middelen zij heeft om dit aan te pakken. In Amsterdam wordt intimidatie aangepakt als een verstoring van de openbare orde en in Arnhem is extra toezicht op locaties waar veel intimidatie gemeld wordt. De partijen zien graag soortgelijke maatregelen in Groningen.