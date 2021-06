Brandweer herdenkt omgekomen collega’s

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Op verschillende plekken in de provincie hebben brandweerlieden zaterdag omgekomen collega’s herdacht. Het herdenken is een jaarlijks initiatief dat altijd op de derde zaterdag van juni plaatsvindt.

Bij de Stadse kazerne aan de Sontweg hing tussen 12.00 en 15.00 uur de vlag halfstok. In Delfzijl, Veendam, Winschoten en Stadskanaal werd het ereteken gemaakt. Het ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten die in een bepaalde opstelling een ereboog van water maken. Ook werd er één minuut stilte in acht genomen.

De landelijke herdenking vond plaats in het Gelderse Schaarsbergen bij het Nationaal Brandweermonument. Voor de brandweer is het herdenken van omgekomen collega’s belangrijk. Het overlijden van collega’s tijdens de uitoefening van hun vak maakt steeds opnieuw duidelijk dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder risico’s is.