Brand in appartement aan Vondellaan; brandweer redt man uit woning

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Aan de Vondellaan in Groningen is dinsdagochtend een man uit een appartement gehaald door brandweerlieden. In de woning van de man was brand ontstaan.

De hulpdiensten werden gealarmeerd, nadat er een rookmelder afging in de woning. Brandweerlieden hebben de deur van de woning geforceerd. De brand is inmiddels onder controle.

In de woning vond de brandweer een man. Deze man werd door brandweerlieden uit de woning gehaald. De man werd in een ambulance behandeld en vervolgens meegenomen naar een ziekenhuis vanwege rookinhalatie.