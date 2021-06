Boeren krijgen geld van provincie en waterschap om te zorgen voor voldoende schoon water

nieuws

Foto via Provincie Groningen

Boeren in het gebied van Waterschap Noorderzijlvest kunnen aanspraak maken op geld uit een subsidiepot van één miljoen euro. Daarmee kunnen ze investeren in de kwaliteit van het oppervlaktewater en in manieren om regenwater op landbouwgrond vast te houden.

De subsidie gaat naar het project ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van water- en bodemkwaliteit’. Binnen dit project adviseert en begeleidt LTO Noord boeren bij het doen van passende investeringen.

Het project begint in september. Dan kunnen boeren zich aanmelden voor de subsidie bij LTO Noord. Het geld moet bedoeld zijn om maatregelen te treffen tegen het wegspoelen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater, of voor investeringen die de effecten van klimaatverandering terugdringen. Denk daarbij aan het vasthouden van regenwater, om dit in droge tijden in te kunnen zetten.

Er is ruimte voor 40 adviesbezoeken waarin de behoeften van agrariërs in kaart worden gebracht en kansrijke maatregelen op bedrijfsniveau worden bepaald. LTO Noord maakt in september via www.schoonerfschoonwater.nl de start van het project bekend.