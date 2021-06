Blijdschap bij Partij voor de Dieren over geitenstop in gemeente

nieuws

De gemeente Groningen heeft begin deze maand in het geheim besloten om een verbod in te stellen voor de komst van nieuwe geitenhouderijen. Een goede beslissing, zo stelt de Partij voor de Dieren vrijdagochtend in een persbericht.

Alhoewel de provincie Groningen uitbreiding van de intensieve veehouderij niet meer toestaat, vallen geiten daar niet onder, omdat deze dieren niet onder de intensieve veehouderij worden geschaard. “Alle hulde voor wethouder Jongman, die na enig aansporen van onze kant zich in deze materie heeft verdiept en niet anders kon dan ons gelijk geven“, aldus Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft de raad besloten alvast een voorlopige geitenstop in te voeren voor de gemeente Groningen. De partij is tegen iedere vorm van veehouderij waarbij dieren in een stal worden vastgehouden en waarbij hun jongen gelijk na de geboorte worden weggehaald. Ook de gezondheidsrisico’s voor mensen in de buurt van geitenhouders zijn de fractie een doorn in het oog, zo stelt De Wrede: “Het is wetenschappelijk aangetoond dat de nabijheid van een geitehouderijr de kans op longontstekingen bij omwonenden vergroot. En het is terecht om dat risico zo klein mogelijk te willen houden.”