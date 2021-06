Bjarne Huus maakt selectie Lycurgus compleet

sport

Foto via Lycurgus

De Noor Bjarne Huus heeft maandag een contract getekend voor één seizoen bij Amysoft Lycurgus. Met de komst van de 26-jarige passer-loper heeft de Groningse volleybalformatie zijn selectie compleet voor het komende seizoen.

Huus is de eerste Noor die bij Lycurgus gaat spelen en daar heeft hij zin in, zo vertelt Huus: “Amysoft Lycurgus heeft een goede reputatie en de mogelijkheden om te trainen zijn goed. De ambities zijn duidelijk en ik ben onder de indruk van de professionele manier waarop coach Arjan Taaij en Wytze Kooistra zichzelf en de club aan mij gepresenteerd hebben.”

Ook coach Arjan Taaij is verheugd met de komst van Huus: “We volgen Bjarne als iets langer en hebben in 2018 al contact met elkaar gehad. Er zit ontzettend veel energie en agressie in zijn spel. Daarnaast heeft Bjarne duidelijke communicatie en leiderschapskwaliteiten.”

Huus komt over van Førde VBK, de club uit de geboorteplaats van de 1.87 meter lange Noor. Naast Førde speelde Huus ook voor Long Beach State University, Koll Il (Oslo), Pafiakos Phapos (Cyprus) en Karelian Hurmos (Finland).

De groep begint in de week van 9 augustus aan de voorbereiding. De eerste officiële openbare training is dinsdagmiddag 17 augustus.

Met de komst van Huus is de selectie voor het seizoen 2021/2022 compleet voor Lycurgus. Deze spelers staan voor het komende seizoen op de rol bij de Groningse formatie:

Diagonaal: Marcell Pesti (Hon) en Geoffrey van Gent

Passer-loper: Bjarne Huus (Noo), Craig Ireland (Can), Joël Schneidmiller (Vs), Maarten Bartels

Middenaanval: Dennis Borst, Niels de Vries, Luuk Hofhuis en Jesper Schut

Libero: Steven Ottevanger en Jaron Spiegelaar

Spelverdeler: Markus Held en Tieme de Jonge