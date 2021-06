Bijzonder kunstproject fleurt gangen ZINN locatie De Brink op

nieuws

Foto: ZINN Groningen

De eens zo witte gangen van de afdeling Individueel Wonen van ZINN locatie De Brink zijn sinds deze week heel wat kleurrijker geworden. Vier kunstwerken gemaakt door Minerva-studenten hangen sinds maandag in de gangen te pronken.

De lege en witte gangen waren al een tijdje een doorn in oog. In de herfst van 2019 werd besloten om daar iets aan te doen. De commissie Sfeervol Wonen van Zinn stond daarbij voor de keuze. Of kunst aanschaffen of kunst laten maken. Het werd het laatste. Om het maximale uit het project te halen werd Herman van Hoogdalem door ZINN benaderd. Van Hoogdalem selecteerde vier alumni, Jedidja Smalbil, Jurjen Galema, Marianne Brouwer en Femke Seele, van de Academie Minerva.

De vier kunstenaars werden gekoppeld aan een bewoner. Met grote regelmaat zou men elkaar ontmoeten zodat de verhalen van de bewoners de inspiratiebron zouden worden van de uiteindelijke kunstwerken. De werkelijkheid liep echter anders. Door de coronacrisis moesten zorginstellingen dicht voor bezoekers en werd het onmogelijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Uiteindelijk zijn er vier kunstwerken gemaakt waarin de zoektocht naar de ander voelbaar en zichtbaar is gemaakt. De persoonlijke verhalen van de bewoners, die op afstand gevoerd moesten worden, hebben de kunstenaars geïnspireerd tot thema’s als tijdloosheid, herinnering, afscheid, humor, levenslust en zingeving. ZINN spreekt van ontroerende creaties die laten zien dat ook in tijden van een pandemie iets moois kan ontstaan.