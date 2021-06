Bijna 8 op de 10 Groningers ontvangt wel eens een bericht van oplichters op smartphone

nieuws

Foto: Torsten Dettlaff

Uit onderzoek van VPNGids.nl blijkt dat 78,4 procent van de inwoners van de provincie Groningen wel eens berichten op zijn of haar smartphone ontvangt van oplichters.

VPNGids.nl heeft door middel van een enquête onderzoek gedaan naar malafide berichten en digitale fraude in Nederland. Van de Groningers zegt 78,4 procent wel eens een e-mail, WhatsApp-bericht of sms van oplichters te ontvangen. Weinig Groningers zijn zich echter bewust van het risico op phishing via hun smartphone. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 67,6 procent van de Groningers zijn smartphonegebruik als veilig ervaart. In Nederland zorgen vooral malafide berichten van een telefoonprovider ervoor dat ontvangers met regelmaat op gevaarlijke links klikken. Van alle ontvangers van zo’n bericht klikt 17,9% daadwerkelijk op een link. Dit is minder vaak het geval bij sms-berichten en e-mails van een bank, 9,8%, of pakketbezorger, 10,8%.

Een misleidend WhatsApp-bericht van een zogenaamde zoon of dochter met een nieuw nummer die in geldnood zit, maakt in 10,3% van de gevallen de ontvanger daadwerkelijk een slachtoffer van digitale fraude. Het ontvangen van een nep WhatsApp-bericht van een zogenaamde zoon of dochter lijkt op specifieke doelgroepen gericht. Onder mensen die ouder zijn dan vijftig jaar geeft 22,2% aan wel eens zo’n bericht te ontvangen, terwijl dit bij jongere Nederlanders slechts voor 9,5% geldt.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op deze website.