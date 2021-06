oogochtendshow

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Timmerdorp mogen kinderen zelf bepalen wat ze gaan bouwen. Dat zorgt voor vele creatieve bouwsels, zoals hoge gebouwen met meerdere verdiepingen, zwembaden, schommels, glijbanen en nog veel meer!



Dat vertelt Luchiena Lanjouw, bestuurslid van Timmerdorp Groningen. Iedere schoolvakantie kunnen kinderen hieraan meedoen, waarbij een tijdelijk dorp in elkaar wordt getimmerd op het voormalige Suikerunieterrein. Vorig jaar werd het een extra korte versie vanwege coronamaatregelen, maar het lijkt dit jaar weer een driedaags evenement te worden, dat op 17 t/m 19 augustus plaatsvindt.

Veiligheid voor de kinderen

Uiteraard is wel om de veiligheid van de kinderen gedacht. Zo worden de constructies regelmatig gecontroleerd door deskundige mensen, waaronder architecten en bouwkundigen. Wanneer kinderen bijvoorbeeld nog een verdieping op hun bouwsel willen timmeren, beoordelen zij of het stevig genoeg is om dat te doen. Er wordt dan zelfs een heuse bouwvergunning afgegeven.

Tickets uitverkocht, vrijwilligers gezocht

Hoewel de ticketverkoop nog maar net was gestart, zijn alle tickets al weer uitverkocht. Op dit moment kunnen kinderen zich dus niet meer opgeven. Maar als er vrijwilligers bijkomen, dan is er wel meer plaats voor kinderen, zo vertelt Lanjouw. Een vrijwilliger moet goed met kinderen kunnen omgaan, een ruzietje kunnen sussen en de sfeer erin kunnen houden. Naast dat er dan meer plek vrijkomt voor andere kinderen, krijgen kinderen van een vrijwilliger voorrang om kaartjes te kopen.

Alle informatie over Timmerdorp Groningen en over vrijwilligers is te vinden op de site van Timmerdorp Groningen .

Luchiena Lanjouw was te gast in de OOG Ochtendshow , waar ze uitleg gaf over Timmerdorp Groningen en de zoektocht naar vrijwilligers.