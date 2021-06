Bezorgbakkie stopt: “We kunnen niet tegen de concurrentie op, en dat is super jammer”

nieuws

Bezorgdienst Bezorgbakkie stopt. Dat heeft het bedrijf zondagmiddag bekendgemaakt.

Het initiatief om marktboodschappen te bezorgen bij de mensen thuis ontstond vorig jaar april. “We hebben er veel tijd en energie in gestoken”, vertelt John Gruter die samen met Jeroen Coopman de initiatiefnemer is “En het heeft ook veel successen gebracht. Jeroen bracht de marktproducten in Groningen rond, ik in Amstelveen. Maar de laatste maanden zien we dat we niet langer op kunnen boksen tegen de concurrentie van supermarkten en andere bezorgdiensten.”

“Niemand gaat voor zijn plezier naar de supermarkt”

Volgens Gruter spelen er verschillende dingen. “Mensen gaan niet voor hun plezier naar de supermarkt. Ze doen liever een online bestelling. Als ze online bij de supermarkt bestellen en een bestelling bij ons plaatsen betekent dit dat ze twee bezorgers aan de deur krijgen met dito bezorgtijden. Terwijl ze de kaas van de markt, die veel lekkerder is, ook in de supermarkt kunnen bestellen. Daarnaast speelt het versoepelen van de coronamaatregelen een rol. We zien dat er de laatste tijd meer mogelijk is. Veel mensen kiezen er daarom voor om weer fysiek naar de markt te gaan. Ze beschouwen het als een uitje dat weer mogelijk is. En dat is geweldig, maar het stelt ons voor een dilemma.”

Een knoop doorhakken

De keuze om te stoppen is volgens Gruter niet makkelijk geweest. “We zijn hier nu veertien maanden mee bezig geweest. We hebben onze ziel en zaligheid erin gestopt. We hebben een vast klantenbestand opgebouwd en we hebben heel veel mooie reacties mogen ontvangen. Doet deze beslissing pijn? Ja, tuurlijk. En ik ben ook echt wel een beetje teleurgesteld. Hoeveel mensen wonen er in Groningen? Ongeveer 200.000? Dan moet het toch mogelijk zijn dat vijftig mensen een bestelling doen? Helaas. En dan kun je ervoor kiezen om elke maand geld bij te leggen om de zaak draaiende te houden, maar op een gegeven moment moet je een knoop doorhakken.”

Tot rust komen

In september liet Gruter voor de camera van OOG Tv weten dat ze vol ideeën zitten. “Ik zal je eerlijk vertellen, het is wel even goed zo. We zijn dit project gestart omdat we zonder werk waren komen te zitten. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt. Ik ga de komende periode eerst even bijkomen. En dan zien we wel weer.”