Bewoners blussen brand in schuurtje Moesstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een schuurtje aan de Moesstraat in de stad Groningen heeft dinsdagmiddag enige tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.55 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een brandje in een schuur die achter de woningen staat”, vertelt Edwin Oosterheerd van de Groninger brandweer. “Toen wij ter plaatse kwamen bleek dat de bewoners zelf al een bluspoging hadden ondernomen. Met een poederblusser hadden ze geprobeerd de vlammen onder controle te krijgen. Wij hebben een nacontrole uitgevoerd. Ook hebben we een naastgelegen schuurtje ge├»nspecteerd.”

Over eventuele schade, en over de oorzaak van de brand is niets bekend.