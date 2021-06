Besmettingen in Groningen afgelopen week meer dan gehalveerd

nieuws

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is in de afgelopen week met meer dan de helft afgenomen ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het RIVM dinsdagmiddag naar buiten bracht.

In Groningen registreerde het RIVM in de afgelopen week 161 besmettingen. In de week tussen 2 en 8 juni meldde het RIVM nog 365 infecties met COVID-19. Net als in de voorgaande week registreerde het RIVM geen sterfgevallen door corona binnen de provinciegrenzen.

In Groningen daalde het aantal besmettingen in de afgelopen week sterker dan het Nederlandse gemiddelde van 38 procent. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalde sterk (44 procent).

Sterke stijging besmettingen onder jongeren na buitenlandse reis

Het RIVM waarschuwt wel voor een een toename van jongeren die na een vakantie in het buitenland positief testen op corona. Het Rijksinstituut roept jongeren tussen de 17 en 24 jaar op om zich, na een buitenlandse reis, te laten testen bij de GGD. Dat raadt het RIVM ook aan als er geen klachten zijn.