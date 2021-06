Berndt Benjamins (D66) voorgedragen als opvolger wethouder Paul de Rook

nieuws

De gemeenteraadsfractie van D66 gaat raadslid Berndt Benjamins voordragen als de opvolger voor vertrekkend wethouder Paul de Rook.

Benjamins zal tijdens de raadsvergadering van 7 juli worden voorgedragen aan de gemeenteraad. “Bijzonder verheugd en vereerd ben ik met deze voordracht van mijn fractie”, zo stelt Benjamins. “Ik vind het een prachtige uitdaging om wethouder te mogen worden van deze gemeente en in het bijzonder om Paul op te volgen.”

“We zochten een kandidaat die in de korte periode tot aan de verkiezingen meteen in staat zou zijn de functie van wethouder over te nemen”, aldus D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel. “Wij zijn blij dat Berndt zich hiervoor vrij kan en wil maken en hebben alle vertrouwen in de samenwerking.”

De Rook maakte halverwege mei bekend te vertrekken als wethouder, omdat hij een nieuwe functie gaat vervullen bij Noorderpoort. Vanaf 1 augustus wordt De Rook directeur Organisatie- en Onderwijsontwikkeling bij de onderwijsinstelling.

Benjamins is vanaf 2010 actief in diverse politieke rollen. In 2012 werd Benjamins raadslid. Daarnaast was Benjamins fractievoorzitter en is nu ook vicevoorzitter van de raad.