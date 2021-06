Benzinescooters vanaf volgend jaar zomer deels niet meer toegestaan op fietspaden in Groningen

nieuws

Scooters en snorfietsen die op fossiele brandstoffen rijden zijn vanaf volgend jaar zomer niet meer welkom op fietspaden die niet direct naast een autoweg liggen. Dat heeft de Groningse gemeenteraad woensdagavond besloten.

Zo zijn scooters en snorfietsen bijvoorbeeld straks niet meer welkom op het Jaagpad maar ook niet meer in het Noorderplantsoen. In totaal gaat het om ruim 40 kilometer aan fietspad in de gemeente waar de voertuigen vanaf de zomer van 2022 niet meer mogen rijden. Niet alle partijen stemden woensdagavond in met het plan. Volgens de fractie van 100% Groningen lost het probleem zichzelf wel op. Vanaf 2025 mogen er namelijk geen nieuwe benzinescooters meer verkocht worden. De VVD en de SP vinden het jammer dat er 200.000 euro uitgegeven moet worden om het verbod mogelijk te maken. Beide partijen vinden het veel geld.

Elektrische scooters zijn straks nog wel toegestaan op de fietspaden. Dit kon op kritiek rekenen van de PVV. Fractievoorzitter Ton van Kesteren liet weten dat elektrische scooters op deze manier bevoordeeld worden.