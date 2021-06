Benzinelucht in portiekflat laat brandweer in actie komen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten maandagavond in actie komen in een portiekflat aan de Oosterkade in de stad Groningen. In de flat werd een benzinelucht geroken. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een benzinelucht kwam rond 18.15 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Brandweerlieden zijn direct een onderzoek gestart in de portiekflat”, vertelt Wind. “Naar alle waarschijnlijkheid is de benzinelucht veroorzaakt doordat er iemand bij werkzaamheden benzine heeft gemorst of een scooter of iets dergelijks heeft lopen bijvullen. Omdat de geur in een groot deel van het gebouw werd geroken werden deuren open gezet om te ventileren.”

Binnen een half uur kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne.