Bekende Groningers stellen vragen tijdens online pubquiz voor Ronald McDonaldhuis

nieuws

Foto: LetsGro

Vijf studenten van de Hanzehogeschool organiseren aanstaande vrijdag een online pubquiz, onder de titel ‘Ronald McDonald Quiz 050’. Met de quiz wordt geld opgehaald voor het Ronald McDonald Huis Groningen.

Onder andere Arjen Robben, Arjen Lubach en Bert Visscher zullen vragen inspreken voor de quiz, die door presentator, journalist en rapper Colin Mooijman wordt gepresenteerd

Het Ronald McDonald Kinderfonds Groningen krijgt geen subsidie en is afhankelijk van donaties en sponsoring. Om het huis draaiende te houden. Vanuit het Ronald McDonald Huis Groningen is daarom het team Nait Soez’n afgevaardigd om mee te doen aan de HomeWalk, een estafettewandeling die 24 uur duurt.

Deelnemende teams aan de pubquiz moeten daarom gezamenlijk 7000 euro inbrengen als startbedrag voor de quiz. Prijzen voor de deelnemers zijn onder andere eengesigneerd van Arjen Robben en een weekend voor twee in Giethoorn.

Aanmelden kan nu via www.https://quiz050.registero.nl. Meer informatie is te vinden op Instagram via @Quiz.050 of de Facebookpagina van het Ronald McDonald Huis Groningen.