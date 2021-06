‘Beheerders vaarwegen moeten beter samenwerken’

nieuws

Foto: Andor Heij

Volgens verschillende watersportverenigingen zijn veel vaarroutes in de provincie Groningen slecht bevaarbaar. De Statenfracties van ChristenUnie en VVD zijn het hier mee eens en hebben daarom vragen gesteld.

De partijen willen dat de provincie kijkt of de samenwerking tussen beheerders van vaarwegen beter kan. Vanwege achterstallig onderhoud of onderhoudswerkzaamheden is een groot aantal vaarroutes in de provincie Groningen deze zomer onbevaarbaar.

Bruggen en vaarwegen worden door verschillende overheden en partijen beheerd. Een defecte brug, een dichtgeslibd kanaal of ontbrekende aanlegsteiger kan echter de hele vaarroute ontoegankelijk maken.

“De verschillende beheerders moeten niet alleen naar hun eigen bruggen, sluizen en kades kijken. Het zou mooi zijn als ze samen naar de hele vaarroute kijken”, aldus Fredric Geijtenbeek:van de ChristenUnie.