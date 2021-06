Bedrijfsverzamelgebouw in Vinkhuizen ontruimd vanwege gaslekkage

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Aan de Diamantlaan in de wijk Vinkhuizen is woensdagmiddag een gaslekkage ontstaan. Uit voorzorg is er een bedrijfsverzamelgebouw ontruimd.

De melding van een gaslekkage kwam rond 14.30 uur binnen waarop in eerste instantie een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. Al snel bleek dat er meer hulp nodig was waarop ook een tweede tankautopuit werd opgeroepen. Incidentfotografen melden dat de gaslekkage zich naast een gebouw bevindt waar verschillende bedrijven in zijn gevestigd. Zeker dertig peronen staan op straat. Een gebied rond de lekkage is afgezet.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat energiebedrijf Enexis inmiddels ter plaatse is. “Wij doen op dit moment onderzoek naar de oorzaak van de bron van de gasontsnapping.”

Later meer.