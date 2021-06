Bedreiging Geert Wilders met ’27 kogels’ kost tiener uit Stad 35 uur leerstraf

nieuws

Geert Wilders - Foto: Roel Wijnants via Flickr (CC BY-NC 2.0)

Een 18-jarige man uit Groningen heeft donderdag een leerstraf van 35 uur opgelegd gekregen voor het bedreigen van een politicus. Volgens RTV Noord ging het daarbij om PVV-voorman Geert Wilders. Daarnaast stond de jongeman, die 17 jaar was ten tijde van het misdrijf, ook terecht voor een diefstal met geweld en poging tot zware mishandeling. Van het laatste misdrijf werd de man uit de Stad vrijgesproken.

De man zou op 12 september 2019 een bericht, gericht aan Wilders, hebben verstuurd via Instagram. Daarin werd de PVV-leider bedreigd met teksten als “In sha allah gaan we 27 kogels door jouw lichaam heen schieten”, “zeven keer steken met één schroevendraaier in je knie” en “en nemen we je mee naar een bezemkast of schuur”.

De jongeman verklaarde zelf dat hij de bedreigingen uit verveling deed en dat hij het als grapje beschouwde. De rechtbank neemt het de jongeman echter wel kwalijk: “De politicus Wilder wordt regelmatig bedreigd. Dergelijke uitlatingen konden bij Wilders in redelijkheid de vrees doen ontstaan dat hij het leven zou verliezen of ernstig fysiek letsel zou oplopen. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij zich desondanks geen rekenschap heeft gegeven van de mogelijke gevolgen van zijn uitlatingen.”

Ook veroordeling voor beroving met geweld

De jongeman werd met de leerstraf ook veroordeeld voor een gewelddadige beroving in Appingedam, die in april 2020 plaatsvond. Via Telegram sprak de jongeman, samen met twee vrienden, af met een groep van vier jongens uit Meppel voor een ruilafspraak. Daarbij werden de slachtoffers bedreigd met een mes en moesten een nep-Louis Vuittontas tas en een zonnebril afstaan.

Vrijspraak voor poging tot zware mishandeling

Voor een steekincident in Assen, waarbij de jongeman een slachtoffer met een schaar verwonde, werd geen straf opgelegd. De rechtbank vindt dat de jongeman in deze situatie uit noodweer heeft gehandeld. Hij werd door het slachtoffer in de hoek van een kamer in woning geduwd. Daarop pakte hij de schaar en duwde zijn aanvaller met het wapen van zich af.