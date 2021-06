sport

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887 avond

Voetbalvereniging Be Quick 1887 is door de vakjury van het NOC-NSF gekozen tot club van het jaar in de provincie Groningen.

Volgens de jury heeft Be Quick ondanks alle corona beperkingen het erg goed gedaan om trainingen en andere activiteiten door te laten gaan. Be Quick maakt kans op de landelijke titel. De winnaar wordt volgende week woensdag in Utrecht bekend gemaakt.

Voetbalvereniging Helpman werd de winnaar van de gemeente Groningen. Helpman kreeg van het publiek de meeste stemmen.